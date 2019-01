Svetovnim prvakom v nogometu tudi francoski red legije časti

Pariz, 1. januarja - Triindvajset članov izbrane vrste Francije v nogometu, ki so na zdaj že lanskem prvenstvu v Rusiji osvojili naslov svetovnih prvakov, so v domovini prejeli najvišje državno odlikovanje. Svetovni prvaki v nogometu so na novoletnem seznamu prejemnikov reda legije časti, ki ga podeljuje francoski predsednik Emmanuel Macron.