Silvestrska noč delovna tudi za policiste

Kranj, 1. januarja - Silvestrovo za policiste ni bilo nič kaj praznično, največ prijav so prejeli med 20. uro zvečer in 3. uro zjutraj. Izstopa uporaba pirotehničnih sredstev, na Gorenjskem so obravnavali tudi prijavo streljanja na javnem kraju. Na prizoriščih največjega silvestrovanja na prostem v prestolnici kršitev ni bilo, so navedli na policijski upravi Ljubljana.