Oklahoma City v povratnem dvoboju visoko ugnala Dončićev Dallas

Oklahoma City, 1. januarja - Košarkarji Oklahoma Cityja in Dallasa so se v severnoameriški ligi NBA v dveh dneh pomerili dvakrat. Potem, ko se je v nedeljo v Teksasu s 105:103 veselil Dallas, so bili v 300 kilometrov severno ležeči dvorani v Oklahomi danes gostitelji boljši kar s 122:102. Luka Dončić je tokrat za Dallas dosegel 17 točk in šest skokov.