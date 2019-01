Po svetu bučno vstopili v leto 2019

Berlin/New York/Rio de Janeiro, 1. januarja - Milijoni ljudi po svetu so bučno proslavili vstop v novo leto, marsikje ob poostrenih varnostnih ukrepih. Na ulicah Pariza in Berlina se je na najdaljšo noč v letu zabavalo na tisoče ljudi, v Londonu so spremljali največji ognjemet v Evropi. V New Yorku je tradicionalni spust kristalne krogle opazovalo okoli dva milijona ljudi.