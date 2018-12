Policija v Banjaluki prepovedala shode skupine Pravica za Davida

Banjaluka, 31. decembra - Policija v Banjaluki v Republiki srbski je danes prepovedala vse nadaljnje shode skupine Pravica za Davida, ki zahteva preiskavo smrti 21-letnega Davida Dragičevića. Za prepoved so se odločili, ker člani skupine po njihovem mnenju kršijo zakone, so pojasnili. Napovedali so, da bodo aretirali vse, ki bodo prekršili prepoved.