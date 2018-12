Caprisov Hladilnik toplega srca letos rekorden

Koper, 31. decembra - Ekipa Radia Capris danes zaključuje dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca, v okviru katere so zbrali 14.000 evrov in več kot tri tone prazničnih dobrot, igrač in izdelkov za osebno nego za družine v stiski z Obale. Tretja zaporedna akcija je bila letos rekordna, saj so v primerjavi z lani zbrali še enkrat toliko živil in ostalih pripomočkov.