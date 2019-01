V Dallasu predstavljena umetnost evropejskih ustvarjalk

Dallas, 3. januarja - V dallaškem muzeju umetnosti predstavljajo umetnost evropejskih ustvarjalk. Na razstavi z naslovom Evropske umetnice od monarhije do modernizma so na ogled dela umetnic, ki so ustvarjale od poznega 18. stoletja do sredine 20. stoletja, obdobju uglednih umetniških šol in razstavišč, rezerviranih predvsem za moške kolege, piše portal artdaily.