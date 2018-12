Prvi Zemljani že v letu 2019

Apia/Sydney, 31. decembra - Medtem ko je na stari celini še kar nekaj ur do vstopa v novo leto, se je za nekatere že začelo. Trinajst ur prej, kot bomo to storili mi, je v leto 2019 skočilo slabih 200.000 prebivalcev Samoe v Oceaniji. Nebo nad tamkajšnjo prestolnico Apio je razsvetlil ognjemet, domačine in turiste pa razveseljujejo tudi plesalci in žonglerji.