Pesniška zbirka Glorjane Veber izšla v bengalskem jeziku

Daka, 1. januarja - Pesniška zbirka V bližini tišine, ki izhaja iz pesniškega prvenca Glorjane Veber Prosti pad, je doživela prevod v bengalski jezik. Zanj je poskrbela v ZDA živeča bengalska prevajalka in pesnica Razia Sultan. Knjiga je nastala pod okriljem časopisa The Teerandez, ki deluje v okviru združenja pesnikov Univerze v Daki, so sporočili iz inštituta Iriu.