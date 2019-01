Nad alkoholnega mačka z veliko tekočine in obilnim zajtrkom

Ljubljana, 1. januarja - Praznovanje najdaljše noči v letu in prihod novega leta pospremi tudi kakšen kozarec alkohola preveč, kar s težko glavo in presušenimi usti obžalujemo predvsem dan kasneje. Alkoholnega mačka bomo najhitreje pregnali z izdatnim zajtrkom, obilo tekočine in počitkom.