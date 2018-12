Smrtne žrtve v eksploziji plina na jugozahodu Rusije

Moskva, 31. decembra - V eksploziji plina v večstanovanjski hiši v mestu Magnitogorsk na jugozahodu Rusije so davi umrli najmanj štirje ljudje, 68 ljudi pogrešajo. Izpod ruševin so doslej rešili osem ljudi, štirje so poškodovani, je povedal guverner regije Čeljabinsk Boris Dubrovski. Ob temperaturah globoko pod ničlo je več sto ljudi ostalo brez strehe nad glavo.