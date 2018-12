Amosa Oza bodo danes pokopali v kibucu Hulda

Tel Aviv, 31. decembra - Priznanega izraelskega pisatelja Amosa Oza, ki je preminil v petek, bodo danes pokopali v kibucu Hulda, kjer je preživel več let življenja. Do pogreba bo krsta ležala v gledališču v Tel Aviu, kjer mu bodo lahko prijatelji, znanci in ljubitelji njegove literate izkazali še zadnjo čast, je izraelske medije povzela nemška tiskovna agencija dpa.