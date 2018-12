Pijan nadlegoval svojce in udaril policistko

Brežice, 31. decembra - Policisti so se v nedeljo zvečer odzvali na klic iz okolice Brežic, kjer naj bi pijan moški nadlegoval in žalil družinske člane ter jih pozival k pretepu. Ob prihodov policistov se moški ni pomiril, med postopkom je udaril policistko in ji grozil, da jo bo ubil, zato so uporabili prisilna sredstva in ga pridržali, so sporočili s PU Novo mesto.