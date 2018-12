IFJ: Letos naraslo število ubitih novinarjev

Bruselj, 31. decembra - Število novinarjev in medijskih sodelavcev, ki so umrli med opravljanjem svojega poklica, se je letos v primerjavi z letom 2017 povečalo za 12 primerov. Ubitih je bilo skupno 94 novinarjev in medijskih sodelavcev. Prvič po treh letih se je spremenil trend upadanja števila ubitih novinarjev, je danes sporočila Mednarodna zveza novinarjev (IFJ).