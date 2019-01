Center za človekove pravice pri varuhu bo skrbel za ozaveščanje

Ljubljana, 1. januarja - Z današnjim dnem se začne uporabljati del novele zakona o varuhu človekovih pravic, po katerem se za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti ustanovi Center za človekove pravice. Med drugim bo skrbel za izobraževanje in ozaveščanje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.