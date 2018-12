Policija preklicala informacijo o prejetju enega od pobeglih pripornikov, oba še vedno iščejo

Ljubljana, 30. decembra - Policisti še vedno iščejo oba pripornika, ki sta v soboto pobegnila iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper. Potem ko so najprej sporočili, da so enega popoldne prijeli v Trstu, so kasneje s Policijske uprave Koper sporočili, da je prišlo do nesporazuma in da pobegli dejansko še ni prijet.