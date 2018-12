Policisti našli enega od pobeglih pripornikov iz koprskega zapora

Koper, 30. decembra - Policisti so našli enega od dveh pripornikov, ki sta v soboto pobegnila iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper. Danes popoldan so v Trstu našli 40-letnega Damnjana Mitrovića, ki je državljan Srbije.

Drugega pobeglega pa policisti skupaj s kolegi iz sosednjih držav še vedno iščejo, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.