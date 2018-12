Ljubljanska policista iz Save rešila žensko

Ljubljana, 30. decembra - Ljubljanska policista sta v soboto okoli 15. ure po obvestilu občanov uspešno posredovala ob reki Savi, kjer je bila naplavljena ženska. Policista sta začela oživljanje, s pomočjo gasilcev so jo prenesli na kopno, kjer so jo prevzeli reševalci in jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.