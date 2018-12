Ljubljana, 30. decembra - Tradicionalnega dogodka Krog prijateljstva, ki naj bi bil danes na Bledu, letos ne bo. Kot so sporočili iz Turizma Bled, je po mnenju prireditvenega sveta Občine Bled prireditev dosegla svoj vrhunec, ko so skupaj z olimpijci izpeljali krog in kandidirali za vpis v Guinessovo knjigo rekordov, tako da je bila zadnja ponovitev lani.