V poplavah in plazovih na Filipinih umrlo več deset ljudi

Manila, 30. decembra - Močno deževje je na Filipinih terjalo več deset žrtev. V poplavah in plazovih je na vzhodu države umrlo najmanj 26 ljudi, so danes sporočili policija in reševalci. Več kot 22.000 ljudi v šestih provincah je moralo zapustiti svoje domove, poroča nemška tiskovna agencija dpa.