Vreme: Ponoči in zjutraj oblačno, ponekod megleno

Ljubljana, 29. decembra - Ponoči in zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah in ob morju bo megleno. Na severovzhodu je možna kakšna kaplja dežja, zato prehodno ni izključena rahla poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -2, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.