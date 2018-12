Spiegel po škandalu z lažnivim novinarjem suspendiral dva urednika

Hamburg, 29. decembra - Nemški tednik Der Spiegel, ki ga je pretresel škandal okoli novinarja Claasa Relotiusa, ki si je več let izmišljeval zgodbe, je sporočil, da so zaradi afere suspendirali dva urednika. Svojih dolžnosti ne bosta smela opravljati do zaključka interne preiskave škandala, interno pismo tednika povzema francoska tiskovna agencija AFP.