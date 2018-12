Elizabeta II. Palinu iz Monty Pythona in več kot 1000 drugim podelila odlikovanja

London, 29. decembra - Britanska kraljica Elizabeta II. je članu britanske humoristične skupine Monty Python Michaelu Palinu podelila viteški naziv. Na novoletnem seznamu odlikovanj britanske kraljice so med drugim še britanski potapljači, ki so pomagali pri reševanju tajskih dečkov, nekdanja manekenka Twiggy, režiser Christopher Nolan in pisateljica Margaret Atwood.