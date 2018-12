Zaradi izkoriščanja deklet za prostitucijo osem obsojenih

Koper, 29. decembra - Tri leta po aretacijah in preiskavah v nočnih lokalih v Novi Gorici in Sežani se je v petek z obsodbo na prvi stopnji v Kopru končalo sojenje osmerici, ki je izkoriščala dekleta za prostitucijo. Iryna Uršič je bila obsojena na tri leta in pol zapora, zaporni kazni sta dobili tudi pomočnici, pet obtoženih pa je bilo obsojenih na pogojne kazni.