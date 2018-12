Egiptovska policija po napadu na turiste ubila 40 teroristov

Kairo, 29. decembra - Egiptovska policija je po petkovem napadu na turiste blizu piramid v Gizi danes v več operacijah po vsej državi ubila 40 teroristov, je sporočilo egiptovsko notranje ministrstvo. Dodali so, da so skrajneži "načrtovali vrsto napadov na turistične objekte, varnostne sile in krščanska svetišča", poroča francoska tiskovna agencija AFP.