Na vzhodu Ukrajine začela veljati prekinitev ognja

Kijev, 29. decembra - Na območju konflikta na vzhodu Ukrajine je danes začela veljati prekinitev ognja, ki pa po navedbah Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) ni časovno omejena. To je zadnja v vrsti prekinitev ognja, ki so bile v preteklosti kršene že nekaj ur po uveljavitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.