V Klubu CD drevi koncert Rudi Bučar in Istrabend

Ljubljana, 29. decembra - V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo drevi koncert Rudi Bučar in Istrabend. Rudi Bučar in Istrabend je tretja avtorska plošča istrskega trubadurja in večkratnega zmagovalca festivalov Bučarja, ki bo na koncertu poleg izbranega repertoarja odigral tudi skladbe z zadnjega albuma Šentiment. Na silvestrovo bo v Klubu CD koncert Damirja Imamovića.