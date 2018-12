Dončić prvi devetnajstletnik v ligi NBA s sedmimi trojkami na tekmi

New Orleans, 29. decembra - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA na gostovanju pri New Orleansu izgubili s 112:114. Slovenski zvezdnik v dresu Dallasa Luka Dončić je dosegel kar 34 točk, kar je njegov rekordni izkupiček v ligi NBA, a je moral kljub temu priznati premoč tekmecem. Ljubljančan je postal prvi devetnajstletnik v ligi NBA s sedmimi trojkami na tekmi.