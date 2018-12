Filipine stresel močan potres

Manila, 29. decembra - Jug Filipinov je danes stresel močan potres z magnitudo 6,9. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamiji, a so ga kasneje preklicale. Manjše popotresne valove pričakujejo na jugu države in v sosednji Indoneziji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za zdaj ni poročil o žrtvah ali gmotni škodi.