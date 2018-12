Borzni indeksi Wall Streeta s tedensko rastjo

New York, 29. decembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili pozitiven skrajšani praznični teden, ki pa je slab obliž na rano padcev, ki so izbrisali vso letošnjo rast. Indeksi imajo priložnost za popravni izpit le še v ponedeljek. V normalnih razmerah zaostanka več ne bi bilo mogoče nadoknaditi, vendar razmere že dolgo niso več normalne.