Delo o milenijcih (29. 12.)

Ljubljana, 28. decembra - Anja Intihar v komentarju Milenijci nis(m)o z Marsa piše o milenijcih. Izraz nosi negativni prizvok, vendar avtorica poudari, da imamo podobne težave, zahteve in želje, kot so jih imeli naši starši in stari starši. Vsak milenijec si želi dobro, pošteno plačano delo, nekaj prostega časa, ljubečega partnerja, morda tudi družino.