Poraza Reala in Budućnosti

Ljubljana, 28. decembra - Košarkarji v evroligi so končali 15. krog. V ponovitvi finala prejšnje sezone in obračunu vodilnih ekip te sezone je Real Madrid v gosteh izgubil proti Fenerbahceju s 63:65. Klemen Prepelič ni igral za Madridčane, Anthony Randolph pa je v dobrih 25 minutah dosegel 11 točk in pet skokov.