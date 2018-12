Kosija odpustili iz bolnišnice v Sondriu

Bormio, 28. decembra - Slovenskega alpskega smučarja Klemna Kosija, ki je grdo padel na današnjem smuku za svetovni pokal v Bormiu, so že odpustili iz bolnišnice v bližnjem Sondriu, kamor so ga s helikopterjem prepeljali po padcu. Jutri bo odpotoval domov, kjer ga bo pregledal reprezentančni zdravnik, so sporočili iz smučarske zveze.