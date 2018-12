Večer o neenakosti v družbi (29. 12.)

Maribor, 28. decembra - Urban Červek v komentarju Revščina in obilje piše, da je december mesec, ko je veliko tako obilja kot pomanjkanja in žalosti. Avtor spomni, da imajo podjetja rekordne dobičke, napovedana je gospodarska rast in državni proračun ima presežek. Vlada je nekaj denarja razdelila med upokojence in zaposlene v javnem sektorju.