Ljubljana, 28. decembra - Oba slovenska predstavnika v alpski hokejski ligi sta danes odigrala zadnjo domačo tekmo v letu 2018 in oba zmagala. SŽ Olimpija je v Tivoliju s 5:3 (1:3, 2:0, 2:0) premagala moštvo Zell am See, Sij Acroni Jesenice pa v Podmežakli s 6:0 (0:0, 4:0, 2:0) KAC II.