Ob prijaznih temperaturah so številni novo leto pričakali na prostem

Ljubljana, 1. januarja - Najdaljšo noč v letu so ob dokaj prijaznih temperaturah številni preživeli na organiziranih silvestrovanjih v središčih slovenskih mest. Prehod v leto 2019 so popestrili glasbeni koncerti in različni dogodki, po nekaterih mestih pa so tokrat praznično vzdušje pripravili brez ognjemetov. Različni dogodki se bodo nadaljevali tudi danes.