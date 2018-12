Najboljši primorski športniki 2018 Tina Mrak in Veronika Macarol, Luka Božič in KK Sixt Primorska

Gorica, 28. decembra - V Gorici so izbrali najboljše primorske športnike za leto 2018. To so postali jadralki razreda 470 Tina Mrak in Veronika Macarol, pri moških je naslov pripadel kanuistu Luki Božiču, za najboljšo primorsko ekipo pa so bili izbrani košarkarji Sixta Primorske.