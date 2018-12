Ljubljanska borza: Delnice Luke Koper pridobile več kot sedem odstotkov

Ljubljana, 28. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je zadnji trgovalni dan v letu sklenil z rastjo. Indeks SBI TOP je pridobil 1,77 odstotka, med blue chipi pa so največjo rast zabeležile delnice Luke Koper, ki so se dvignile skoraj 7,5 odstotka nad četrtkovo zaključno vrednost. Borzni posredniki so opravili za 3,54 milijona evrov poslov.