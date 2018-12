Skupina Circa v predstavi Ta čudovita bitja raziskuje meje telesa

Ljubljana, 28. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) s predstavo Ta čudovita bitja (Humans) gostuje avstralska cirkuška skupina Circa. Predstava izhaja iz človeškega telesa in raziskuje, kaj telo zmore in do kakšnih meja ga je mogoče prignati. Na drugi strani raziskuje, kako je to isto telo ranljivo. Predstava bo na sporedu danes, 29., 30. in 31. decembra.