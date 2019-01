Osebna vozila dražje skozi Karavanke, za tovornjake ponekod pribitki

Ljubljana, 1. januarja - Z današnjim dnem bodo vozniki osebnih vozil plačevali višjo cestnino skozi predor Karavanke. Za vozila iz prvega cestninskega razreda bo dražja za 20 centov in bo znašala 7,40 evra. Za tovorna vozila pa bo začel veljati pribitek k cestnini, in sicer na odsekih med Koprom in Ljubljano ter med Ljubljano in Šentrupertom.