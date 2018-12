Umrl je nekdanji predsednik londonskega Arsenala

London, 28. decembra - V 82. letu starosti je umrl Peter Hill-Wood, nekdanji predsednik angleškega nogometnega kluba Arsenal. Nekdanji vojaški častnik in bančnik je bil prvi mož topničarjev med letoma 1982 in 2013, pod njegovim mandatom pa je londonski klub po petkrat osvojil premier league in pokal FA ter nekdanji evropski pokal pokalnih zmagovalcev.