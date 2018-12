Nadaljevanje trilogije Milenium se bo sklenilo s tretjo knjigo

Stockholm, 29. decembra - Švedski pisatelj David Lagercrantz je opustil načrt, da napiše še četrto knjigo v nadaljevanju trilogije Milenium švedskega pisatelja Stiega Larssona. Knjiga z naslovom The Girl Who Lived Twice, ki naj bi izšla avgusta, bo tako tretja in tudi zadnja knjiga, ki jo bo Lagercrantz napisal kot nadaljevanje omenjene trilogije.