Domove zaradi cunamija zapustilo 40.000 Indonezijcev

Džakarta, 28. decembra - Število ljudi, ki so morali zaradi cunamija na obalah indonezijskih otokov Java in Sumatra zapustiti svoje domove, se je povzpelo na več kot 40.000, so sporočile indonezijske oblasti. Močno se je povečalo tudi število poškodovanih, ki po najnovejših podatkih znaša okoli 7200. Uradno število smrtnih žrtev se je medtem znižalo s 430 na 426.