Državni proračun v 11 mesecih s 730 milijonov evrov presežka

Ljubljana, 28. decembra - V državni proračun se je od januarja do novembra steklo 9,04 milijarde evrov, kar je 12,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so rasli počasneje: zvišali so se za 1,3 odstotka na 8,31 milijarde evrov. Proračun je imel tako 729,7 milijona evrov presežka, medtem ko je bil v enakem obdobju lani še v primanjkljaju.