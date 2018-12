V Nemčiji po načelu kdor prvi pride, prvi melje

Frankfurt, 28. decembra - Nemčija in Danska bosta med 10. in 27. januarjem prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v moškem rokometu, nemški prireditelji pa so se odločili za posebno akcijo. Ljubitelji rokometa bodo v soboto, 29. decembra, lahko kupili vstopnice po polovični ceni, vsak kupec pa bo na spletni strani handball19.com lahko naročil največ štiri vstopnice.