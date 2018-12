Novembra kar tretjina turističnih prenočitev v zdraviliških občinah

Ljubljana, 28. decembra - V turističnih nastanitvenih obratih po Sloveniji so novembra zabeležili skoraj 283.000 prihodov turistov in več kot 755.000 njihovih prenočitev. Večino, kar 63 odstotkov prenočitev, so ustvarili tuji turisti, dve tretjini vseh prenočitev pa je bilo v zdraviliških občinah, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.