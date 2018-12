Kobilarna Lipica išče najlepšo pravljico o lipicancu

Ljubljana, 28. decembra - Kosovelova knjižnica Sežana in Kobilarna Lipica sta razpisali literarni natečaj za najlepšo pravljico o lipicancu. Na njem lahko sodelujejo avtorji, starejši od 18 let, z eno še neobjavljeno pravljico v slovenskem jeziku v obsegu ene tipkane strani oz. 1875 znakov, so sporočili iz kobilarne.