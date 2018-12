Adria Mobil spreminja poslovno leto

Novo mesto, 28. decembra - Ponudnik počitniških vozil Adria Mobil zaradi poenotenja s skupino Trigano spreminja poslovno leto. To ne bo več vezano na koledarsko leto, temveč bo trajalo od začetka septembra do konca avgusta. Zato so rezultate strnili za prvih osem mesecev leta, v katerih je skupina ustvarila 51,6 milijona evrov čistega dobička, družba pa 46,7 milijona evrov.