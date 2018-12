Znana imena izvajalcev na izboru EMA 2019

Ljubljana, 28. decembra - Na izboru EMA 2019 bodo nastopili zasedbi Fed Horses in INMATE, Kim, zasedbi Lumberjack in Okustični, Raiven, Renata Mohorič, Rene, Ula Ložar ter Zala Kralj & Gašper Šantl. Izbor EMA bo februarja 2019. O dveh superfinalistih bo najprej odločala strokovna žirija, o zmagovalcu pa izključno gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.