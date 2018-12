Metka Šošterič v.d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnost

Ljubljana, 28. decembra - Vlada je na četrtkovi dopisni seji s položaja razrešila generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo Igorja Teršarja in za v.d. generalne direktorice s 1. januarjem 2019 imenovala Metko Šošterič, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.